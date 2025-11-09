Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν την πλήρη έκταση του κυκλώματος, το οποίο φαίνεται να διακινούσε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών σε όλη τη χώρα.

Μια υπόθεση που αφορά στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών αναστάτωσε την τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 40χρονου ρασοφόρου, ο οποίος παρουσιάζεται ως «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών».

Ο άνδρας, που στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ και διατηρούσε ενεργό κανάλι στο YouTube με μαγειρικές εκπομπές, συνελήφθη από τις Αρχές για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κιλά κοκαΐνης.

Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που συντόνισε η Δίωξη Ναρκωτικών.

Η δράση του κυκλώματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος θεωρείται μέλος οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο δραστηριοποιούνταν σε καλλιέργεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κεντρική βάση τη Φθιώτιδα.

Το κύκλωμα φέρεται να είχε δύο «βραχίονες» δράσης: ο ένας σχετιζόταν με την καλλιέργεια και τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης, ενώ ο άλλος επικεντρωνόταν στη διακίνηση κοκαΐνης και άλλων ουσιών στα νησιά της χώρας.

Οι αρχές αποκάλυψαν ότι για τη μεταφορά των ναρκωτικών χρησιμοποιούνταν ακόμη και πρόσωπα που φορούσαν ράσα, επιχειρώντας έτσι να μην κινήσουν υποψίες.

Ο συγκεκριμένος ρασοφόρος φέρεται να παρέλαβε βαλίτσα με τα δύο κιλά κοκαΐνης, η οποία είχε μεταφερθεί στο νησί με πλοίο, ενώ ο ίδιος είχε ταξιδέψει αεροπορικώς.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επί μέρες και προχώρησαν στη σύλληψή του τη στιγμή που παραλάμβανε το παράνομο φορτίο.

Η αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Ρόδο, Αττική και Φθιώτιδα, οδήγησε στη σύλληψη συνολικά οκτώ ατόμων, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 2.200 γραμμάρια κοκαΐνης, περισσότερα από 9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, οχήματα και χρηματικά ποσά που συνδέονται με τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 40χρονος, που στο παρελθόν είχε εκκλησιαστική εκπαίδευση, φέρεται να έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε σε παρακλάδι των Παλαιοημερολογιτών, αναλαμβάνοντας μάλιστα ανώτατο τίτλο.