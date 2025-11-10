Κλείνουν νωρίτερα τις βραδινές ώρες σταθμοί του μετρό λογω εργασιών.

Αύριο 11 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στη Γραμμή 2 του μετρό στην Αθήνα. Τα έργα αρχίζουν από το τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος», στο οποίο θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν από τις 21:40 το βράδυ, δυομιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν ως τις 12/12.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

- από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

- από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

- από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

- από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

- από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

- από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.

Η Αφετηρία και το Τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.