Ένα ασυνήθιστο... μπλακ αούτ ταλαιπώρησε χιλιάδες κατοίκους στην Καστοριά τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για περισσότερο από δύο ώρες ο μισός νομός Καστοριάς βυθίστηκε στο σκοτάδι, λόγω τεχνικής βλάβης στον υποσταθμό της ΔΕΗ και ο «ένοχος» ήταν ένα... πετροκούναβο.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έδωσαν μάχη για να εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν τη βλάβη. Η αιτία αυτής ήταν το μικρό θηλαστικό που φέρεται να εισήλθε στις εγκαταστάσεις υψηλής τάσης, προκαλώντας βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα το ίδιο να πάθει ηλεκτροπληξία, να πέσει η τάση και το ρεύμα στην πόλη του Άργους Ορεστικού και σε δεκάδες χωριά του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.

