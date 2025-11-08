Τα όπλα του μακελειού δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Στις φυλακές Αλικαρνασσού ψάχνουν απαντήσεις οι Aρχές για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Στο πλαίσιο αυτό μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και εξετάζονται τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλα δύο άτομα επίσης τρόφιμοι των φυλακών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα όπλα του μακελειού δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια, οδηγήθηκε από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ίδια μεταγωγή έγινε και για άλλα δυο πρόσωπα, από το περιβάλλον του θύματος, που επίσης κρατούνται στις ίδιες φυλακές για ζωοοκλοπές και άλλα αδικήματα.

Οι 3 κρατούμενοι και άλλοι 2 ποινικοί συγκρατούμενοι τους, στα κελιά των οποίων και σε κοινόχρηστο χώρο, είχαν βρεθεί έπειτα από έρευνες μαχαίρια και 2 κινητά τηλέφωνα, έδωσαν περαιτέρω εξηγήσεις στη ανακρίτρια.

Οι Αρχές προσπαθούν, ερευνώντας και στις φυλακές, να συγκεντρώσουν στοιχεία για το άτομο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, για αυτόν που την κατασκεύασε και για εκείνον που την τοποθέτησε στο σπίτι της μιας οικογένειας.

Ψάχνουν στα βουνά για όπλα

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια οι αρχές προσπαθούν επίσης να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δυο δολοφονίες, ώστε να καταλήξουν στα πρόσωπα που έριξαν τις φονικές σφαίρες.

Υπάρχουν μαρτυρίες που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος της Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, στην ευρύτερη περιοχή ακόμα και στα βουνά.

Ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί για να ενισχύσουν αυτές τις ειδικές μονάδες, οι οποίες κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τέτοιου είδους επιχειρήσεις, που αφορά δηλαδή την παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews η Κωνσταντία Δημογλίδου.



Στα Βορίζια οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές, ενώ τα δυο σχολεία του χωριού αναμένεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών.