Ο ένας από τα νέα πρόσωπα που κατηγορούνται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να είχε εισπράξει επιδότηση ύψους 15.000 ευρώ.

Ακόμη δύο πρόσωπα προστέθηκαν στη λίστα των 37 κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εμφανίζονταν ως μισθωτές εκτάσεων, εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσει.

Ο ένας εξ’ αυτών φέρεται να είχε εισπράξει επιδότηση ύψους 15.000 ευρώ και η δεύτερη 500 ευρώ. Και οι δύο αμέσως μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν ενώπιον του ανακριτή τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν.

Για την υπόθεση αυτή, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι συνολικά 13 κατηγορούμενοι.