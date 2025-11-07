Στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη τζόγος συνελήφθησαν τρεις εργαζόμενοι και τρεις πελάτες.

Έξι άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παράνομο τζόγο ενώ κατασχέθηκαν κατά την έρευνα 34 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, server, και 225 ευρώ

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι Αρχές εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα, ανάμεσα στα οποία, οι 3 είναι εργαζόμενοι, ο προσωρινά υπεύθυνος και 2 υπάλληλοι και οι άλλοι 3 πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για παράνομα παιχνίδια.

Όπως προέκυψε, ο προσωρινά υπεύθυνος, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω του server που χειριζόταν ο ίδιος, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 34 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό, κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και το ποσό των 225 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε επίσης έλεγχος για τη διαπίστωση παραβάσεων της εργατικής - ασφαλιστικής νομοθεσίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οι 3 εργαζόμενοι – κατηγορούμενοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.