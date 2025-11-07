Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλώς ένας αθλητικός αγώνας, αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο αντοχής, ιστορίας και ειρήνης.

Η Αθήνα ετοιμάζεται για ακόμη μια φορά να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού και του δρομικού κινήματος.

Το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, η πρωτεύουσα θα κινηθεί στους ρυθμούς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, της διοργάνωσης που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα με αφορμή τον Μαραθώνιο, από σήμερα κλειστοί παραμένουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Το Πρόγραμμα του Διημέρου

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της διοργάνωσης, ο «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός» θα περιλαμβάνει συνολικά πέντε αγώνες, κατανεμημένους σε δύο ημέρες:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Αγώνας Δρόμου 5χλμ: 17:00 – 19:40

5km Universities Night Run: 19:30 – 20:40

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Μαραθώνιος Δρόμος: 09:00 – 18:20

Αγώνας Δρόμου 10χλμ: 08:00 – 10:10

Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1,2χλμ: (ώρα εκκίνησης θα ανακοινωθεί)

Οι Αγώνες της Διοργάνωσης

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί ένα πολυσύνθετο αθλητικό γεγονός που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές διαδρομές:

Μαραθώνιος Δρόμος – Η αυθεντική, ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα ως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αγώνας Δρόμου 10χλμ – Για πιο έμπειρους δρομείς που επιθυμούν μικρότερη απόσταση.

Αγώνας Δρόμου 5χλμ – Ιδανικός για όσους θέλουν να συμμετάσχουν πιο χαλαρά.

Αγώνας Παιδιών 1,2χλμ – Για τους μικρούς φίλους του αθλητισμού.

5km Universities Night Run – Ένας ξεχωριστός νυχτερινός αγώνας για φοιτητές και νέους.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις & Συμμετοχή

Όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του διημέρου αναμένονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το λεκανοπέδιο, ειδικά στις περιοχές της διαδρομής Μαραθώνας – Αθήνα. Οι διοργανωτές συνιστούν στους συμμετέχοντες να προσέρχονται έγκαιρα στους χώρους εκκίνησης, ενώ το κοινό καλείται να ενημερωθεί για τους περιορισμούς κυκλοφορίας.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, με τις θέσεις να εξαντλούνται κάθε χρόνο πολύ πριν τη διοργάνωση.

Περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας: athensauthenticmarathon.gr