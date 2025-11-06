Έληξε η προθεσμία για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) από τους πολίτες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, καθώς και στα ΚΕΠ ή τις Προξενικές Αρχές.
Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχώρησε μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται πως το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.
Η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, ώστε να εξοικονομείται χρόνος.
Πού χρησιμοποιείται ο Προσωπικός Αριθμός
Κατά την έκδοση του ΠΑ και προς διευκόλυνση των πολιτών:
- Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο εγγραφής τους μέσω gov.gr, αξιοποιώντας έγγραφα όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Οι γονείς ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ.
- Μέσω του pa.gov.gr, είναι δυνατή η έκδοση ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη που διαθέτουν ΑΦΜ.
- Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένας δωδεκαψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός που ταυτοποιεί μοναδικά κάθε πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.
Αποτελείται από:
- Δύο πρώτα ψηφία (αριθμούς ή γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου με λατινικά ομόγραφα), τα οποία επιλέγει ο πολίτης.
- Έναν χαρακτήρα ελέγχου, που δημιουργείται αυτόματα.
- Τα εννέα ψηφία του ΑΦΜ του πολίτη.