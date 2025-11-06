Πέρασε η προθεσμία ελεύθερη έκδοση προσωπικού αριθμού. Όσοι δεν προχώρησαν σε έκδοση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Έληξε η προθεσμία για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) από τους πολίτες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, καθώς και στα ΚΕΠ ή τις Προξενικές Αρχές.

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχώρησε μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται πως το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, ώστε να εξοικονομείται χρόνος.

Πού χρησιμοποιείται ο Προσωπικός Αριθμός

Κατά την έκδοση του ΠΑ και προς διευκόλυνση των πολιτών:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο εγγραφής τους μέσω gov.gr, αξιοποιώντας έγγραφα όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι γονείς ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Μέσω του pa.gov.gr, είναι δυνατή η έκδοση ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη που διαθέτουν ΑΦΜ.

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένας δωδεκαψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός που ταυτοποιεί μοναδικά κάθε πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Αποτελείται από: