Ξανά στους δρόμους από αύριο το πρωί οι οδηγοί των ταξί.

Το συνδικαλιστικό όργανο των ταξί αποφάσισε να τερματίσει την 48ωρη απεργία, μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, επικεφαλής του συνδικάτου, ανέφερε ότι η συζήτηση, η οποία διήρκεσε πάνω από μιάμιση ώρα, πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα. Ο αναπληρωτής υπουργός φάνηκε πρόθυμος να εξετάσει τα ζητήματα που απασχολούν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους οδηγούς ταξί, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω διάλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη προγραμματιστεί νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες είκοσι ημέρες, προκειμένου να εξεταστούν αναλυτικά τα αιτήματα των αυτοκινητιστών.

Η απεργία, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 48 ώρες, θα ολοκληρωθεί τελικά αύριο στις 06:00 το πρωί, περιορισμένη σε 24 ώρες.