Διπλό μέτωπο κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα - Προειδοποιήσεις από τον Θοδωρή Κολυδά.

Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του δίνει σαφή εικόνα για το πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, προειδοποιώντας πως, αν και πρόκειται για φθινοπωρινό σκηνικό «εντός εποχής», η προσοχή παραμένει απαραίτητη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα κακοκαιρίας χωρίζεται σε δύο βασικά μέτωπα, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Η γραμμή δραστηριότητας των φαινομένων εκτείνεται από τη Θεσσαλία προς την Αττική, ακολουθώντας τη ροή των νοτίων ανέμων.

Από τα δυτικά αναμένεται σταδιακή ύφεση, ενώ τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ σε ανατολικές και νότιες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρώτο μέτωπο: Κεντρική Ελλάδα και Βόρεια Εύβοια στο επίκεντρο

Η κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα μαζί με τη βόρεια Εύβοια αποτελούν τον κύριο «πυρήνα» της κακοκαιρίας, όπου οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν έως και 80 χιλιοστά μέσα στην Τετάρτη.

Ήδη, σύμφωνα με τον Κολυδά, τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές χαρακτηρίζονται έντονα και παρατεταμένα.

Το δεύτερο μέτωπο: Θεσσαλία και Σποράδες

Η Θεσσαλία και οι Σποράδες δέχονται τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, με αναμενόμενες ποσότητες βροχής από 30 έως 60 χιλιοστά, ενώ σε τοπικό επίπεδο – όπως στη Σκιάθο – τα ύψη βροχόπτωσης έχουν ήδη ξεπεράσει τα 60mm.

Οι υπόλοιπες περιοχές

Ανατολική Πελοπόννησος – Αττική – Νότια Εύβοια – Δυτικές Κυκλάδες: τοπικές καταιγίδες με 20–50 mm

Νότιο Ιόνιο – Δυτική Πελοπόννησος – Κρήτη: πιο ήπια φαινόμενα, 10–30 mm

Βόρεια Ελλάδα – Ήπειρος – Θράκη: περιορισμένα φαινόμενα, έως 15 mm

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10164623586464467&id=760859466&ref=embed_post}