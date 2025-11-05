Νέo κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα από την Παρασκευή όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Πού θα εντοπίζονται τα φαινόμενα.

Σήμερα θα είναι μια ημέρα κακοκαιρίας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι συννεφιές θα συνοδευτούν από βροχές οι οποίες θα είναι περισσότερες και εντονότερες προς τα ανατολικά, θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας.

Σιγά σιγά προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν και θα περιοριστούν προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Θα κυριαρχήσει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο ενώ λίγο πιο δυτικά θα υπάρχουν και μεγάλα διαστήματα με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες.

Οι εντάσεις θα είναι κοντά στα 6 με 7 μποφόρ ενώ λόγω της εξέλιξης των καταιγίδων έχει ρίξει και τη θερμοκρασία.

Στη βόρεια Ελλάδα (από το ύψος της Λάρισας και πιο βόρεια) θα κάνει πλέον κρύο λόγω του βοριά καθώς η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Κρύο θα κάνει και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου σε ορεινούς όγκους όμως σε Κρήτη και θαλάσσιες περιοχές θα φθάσουμε ακόμα και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι βροχές είναι επικίνδυνες καθώς συνοδεύονται από ηλεκτρικούς κεραυνούς.

Στην Αττική, η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από άστατες καιρικές συνθήκες. Οι βροχές ώρα με την ώρα θα γίνονται πιο ήπιες ενώ λόγω του βοριά οι καταιγίδες θα σταματήσουν. Θα έχουμε όμως βροχές κατά διαστήματα, με μία τάση οι βροχές αυτές να περιοριστούν περνώντας οι ώρες προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα οι βροχές θα αρχίσουν να υποχωρούν. Λίγα τα φαινόμενα, θα κάνει όμως κρύο καθώς δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, βελτιώνεται ο καιρός στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα παρά το γεγονός ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αφήσει πίσω του μία αστάθεια, πράγμα που σημαίνει οτι δεν αποκλείεται και πάλι να δούμε και κάποιες βροχές στον ηπειρωτικό κορμό.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα εστιάζονται πλέον προς το νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο, κυρίως προς την περιοχή της Κρήτης. Αρκετές οι βροχές και οι καταιγίδες, ενώ σιγά σιγά, θα μεταφερθούν προς την περιοχή της Ρόδου και τα Δωδεκάνησα. Θα πάμε και προς το Καστελόριζο σιγά σιγά μιας και αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να εκτονώνεται στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας.

Την Παρασκευή, ενώ η ημέρα θα ξεκινήσει με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, προς την περιοχή του Ιονίου Πελάγους σχηματίζονται και πάλι χρωματισμοί, που σημαίνει οτι πάλι κάποιο κύμα κακοκαιρίας θα μας απασχολήσει από τα δυτικά και θα αρχίσει να επεκτείνεται προς την κεντρική και βόρεια και δυτική Ελλάδα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, δίνοντας αρκετές βροχές και καταιγίδες.

Ολη η εβδομάδα είναι με βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα εστιαστεί στην δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ένα άκρως και πάλι φθινοπωρινό σκηνικό, άστατες οι καιρικές συνθήκες, φυσιολογικές όμως για την εποχή.

Για αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε σε εξέλιξη προσεχή πρέπει να ρίξουμε σε Κυκλάδες, Κρήτη και προς τα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Όμως η νέα κακοκαιρία που ξεκινάει από την Παρασκευή, εκείνη θέλει προσοχή στα δυτικά τμήματα. Μέσα στο Ιόνιο, τη δυτική ηπειρωτική χώρα, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο κεντρικά και βόρεια και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές όπου εκεί τα φαινόμενα αναμένεται να εμφανίζουν κάποια ένταση.

