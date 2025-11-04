Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Η κακοκαιρία ήδη επηρεάζει πολλές περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η Αττική, ενώ έως και το βράδυ της Τετάρτης αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πριν από λίγη ώρα έντονη καταιγίδα έπληξε τόσο τα δυτικά και βορειοδυτικά του νομού Αττικής, όσο και τα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου και του Αιγαίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς ανάρτησε ένα χαρακτηριστικό βίντεο με τις αστραπές στην Αττική.

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο μετεωρολόγος του STAR ανέφερε πως οι πυρήνες των καταιγίδων που επηρεάζουν τα κεντρικά ηπειρωτικά έχουν βορειοανατολική κίνηση. «Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν (κυρίως όμβροι) θα επηρεάσουν κυρίως τα Β-ΒΔ τμήματα της Αττικής χωρίς όμως με μεγάλα ύψη βροχής», συμπλήρωσε.

Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο έως και το βράδυ της Τετάρτης αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

- Στη Χαλκιδική και τη Λήμνο έως και αργά τη νύχτα της Τρίτης.

- Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

- Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) έως και τις βραδινές ώρες της Τρίτης.

- Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.