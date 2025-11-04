«Έτσι είναι ο Νοέμβριος», τονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος: «Είναι ο πιο βροχερός μήνας του έτους, ένας μήνας που παραδοσιακά μας δίνει πολλές και συχνές βροχοπτώσεις»

Τις επιφυλάξεις του για το έκτακτο δελτίο καιρού εκφράζει στην τελευταία ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος, σημειώνοντας πως «το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης δεν αναμένεται κάποια πρωτοφανής κακοκαιρία, ούτε ένα οργανωμένο σύστημα που να μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα».

«Κακοκαιρία θα ήταν να μην έβρεχε τον πιο βροχερό μήνα του έτους, δηλαδή τον Νοέμβριο».

«Τοπικές πλημμύρες δύναται να έχουμε και είναι λογικό, ειδικά αν εκδηλωθεί τοπικά μια δυνατή βροχόπτωση ή καταιγίδα.

«Όμως δεν θα "βάφτιζα" αυτό το σύστημα ως κακοκαιρία και ειδικά έχοντας ήδη εισέλθει στον πιο βροχερό μήνα του έτους. Εκτός και αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι το να έρθει ζέστη το καλοκαίρι είναι εξωπραγματικό ή αν το χειμώνα χιονίσει στο Καϊμακτσαλάν είναι κάτι το ανεπανάληπτο» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Βροχές επομένως θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας ειδικά σήμερα Τρίτη και λιγότερο την Τετάρτη, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο που ο καιρός εκεί θα είναι γενικά ήπιος, ενώ κατά περιόδους θα εκδηλώνονται και καταιγίδες» επεσήμανε.

Σύμφωνα πάντα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι περιοχές που το διήμερο αυτό θα εκδηλωθούν και οι πιο δυνατές καταιγίδες είναι :

Ανατολική Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, Σποράδες (πάνω από 150 mm, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή)

Νότια Χαλκιδική

Κεντρική και Ανατολική Στερεά (και Αττική)

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Δυτικές Κυκλάδες

Δυτική Κρήτη (εκεί και την Πέμπτη θα επιμείνουν τα φαινόμενα).

