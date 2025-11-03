Ο επίτιμος αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Γιάννης Ραχωβίτσας, μίλησε στην ΕΡΤ για το μακελειό στα Βορίζια, αλλά και για τα Ζωνιανά.

Από τα Ζωνιανά στα Βορίζια. «Σαν να μην άλλαξε μια μέρα» είπε ο Γιάννης Ραχωβίτσας για το μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια, υπενθυμίζοντας όσα είχε κάνει στην επιχείρηση των Ζωνιανών που είχε σκοτωθεί ένας αστυνομικός.

«Όταν πήγαμε στην Κρήτη στόχος μας ήταν να βρούμε ποιος είχε πυροβολήσει. Η επιχείρηση επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη και είδαμε ότι σε συγκεκριμένα χωριά αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δική τους κουλτούρα. Είναι περιχαρακωμένοι στον χώρο τους και στον τόπο τους».

Κατά τον κ. Ραχωβίτσα αν μπούμε στη διαδικασία να απαγορεύσουν τα όπλα, όλα αυτά είναι ήδη απαγορευμένα. «Είναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με αστυνομικά μέτρα. Ο κακοποιός όταν θα θέλει να έχει όπλο, θα το βρει. Πρέπει να αφοπλίσουμε τον εγκέφαλο αυτών των παιδιών».

Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Ραχωβίτσας

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz70fu55k5d?integrationId=40599y14juihe6ly}