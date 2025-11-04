Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου, Πανεπιστημίου 44, στην Αθήνα.

Ημερίδα με τίτλο: «Ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Μέτρα, Ποινές και Οδική Ασφάλεια» και με ελεύθερη είσοδο, διοργανώνει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και υποψήφιων οδηγών για τις αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τα νέα πρόστιμα και ποινές, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες οδηγούς, επαγγελματίες του χώρου των μεταφορών, υποψήφιους οδηγούς καθώς και όλους τους επαγγελματίες που έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την κοινωνία της κυκλοφορίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης καθώς και μέσω zoom. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου.