Ένταση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, άτομα κινήθηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας αντιπαράθεση και προσωρινή αναστάτωση στο σημείο. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους κάνοντας χρήση του εξοπλισμού τους, προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη.

Η κατάσταση εξομαλύνθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε μία προσαγωγή.

Σημειώνεται, ότι, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ένοχους τους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού (7 για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και 5 για συνέργεια σε ανθρωποκτονία). Η έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης ασκήθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση για τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.