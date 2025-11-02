Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:
- Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
- Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
- Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
- Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε πώς «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας», αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση.
