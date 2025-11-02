Τι αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε πώς «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας», αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddy00yoo4vwh?integrationId=40599y14juihe6ly}