Αίσθηση προκαλεί το πώς χειρίστηκε η ΕΛΑΣ τις κρίσιμες ώρες πριν το μακελειό στα Βορίζια.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρέθηκε αμέσως μετά το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης. Μάλιστα, στην περιοχή έσπευσαν ο αρχηγός της Αστυνομίας, ενώ και η κα Δημογλίδου που βρίσκεται στην Κρήτη τόνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, διπλανές περιοχές, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Σημείωσε ότι γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα στο περιστατικό, σημειώνοντας ότι δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν συλληφθεί και αυτοί που νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Όσον αφορά το περιστατικό, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, τόνισε ότι για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο από ποια πλευρά ξεκίνησε η συμπλοκή, σημειώνοντας ότι εξετάζονται μάρτυρες. Συμπλήρωσε ότι για την αστυνομία επίσημα οι νεκροί είναι δύο και οι τραυματίες τέσσερις.

Τόνισε ακόμη ότι δυνάμεις όλων των υπηρεσιών παραμένουν στο σημείο και έχουν ενισχυθεί με συναδέλφους από ειδικές υπηρεσίες της Αθήνας, ακόμη και από διμοιρίες των ΜΑΤ, ενώ θα παραμείνουν στο χωριό όσο διάστημα χρειαστεί.

Το μοιραίο λάθος της αστυνομίας

Ωστόσο, υπάρχει ένα «γκρίζο» σημείο σε σχέση πώς η αστυνομία χειρίστηκε τις τελευταίες ώρες την όλη υπόθεση. Και κυρίως τι έκανε λίγο πριν την έκρηξη της δυναμίτιδας σε ένα υπό ανέγερση σπίτι της μιας οικογένειας, αλλά τι έκανε αμέσως μετά.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα κάποιοι κάτοικοι ζητούσαν επί τουλάχιστον δύο μέρες την παρουσία της αστυνομίας, ενώ ακόμη και όταν έσκασε η δυναμίτιδα στον σπίτι της «αντίπαλης» οικογένειας, κλιμάκιο της τοπικής αστυνομίας πήγε στην περιοχή, έκανε την καταγραφή του συμβάντος και αποχώρησε. Γνωρίζοντας μάλιστα την κρισιμότητα των στιγμών, τα πρόσωπα, τα… έθιμα και τις προθέσεις για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει, κάτι που έγινε με τον χειρότερο τρόπο.

Οι δηλώσεις της κας Δημογλίδου

Εμπλοκή 6 ατόμων στο μακελειό - Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.Α.Σ.: «Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Έρευνες πόρτα-πόρτα

Το χωριό πάντως έχει μετατραπεί σε «φρούριο» και ελέγχεται εξονυχιστικά όποιος μπαίνει και όποιος φεύγει από την περιοχή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τρεις από τους εμπλεκόμενους εξακολουθούν να διαφεύγουν στα γύρω υψώματα του Ψηλορείτη, ερευνώντας πιθανές κρυψώνες ή να φιλοξενούνται σε γειτονικά χωριά.

Κλεισμένοι στα σπίτια τους

Εικόνες μέσα από τα Βορίζια

Στο χωριό η σορός του 39χρονου

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής (02-11), η σορός του 39χρονου άνδρα, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού.

Κλίμα οδύνης επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με τα μέλη της οικογένειας του 39χρονου και τους συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Ο «πόλεμος» των δύο οικογενειών

