Οι εκλογές θα γίνουν στις 30 Νοεμβρίου.

Προεκλογικός «πυρετός» στους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας για την ανάδειξη νέων διοικήσεων τετραετούς θητείας. Συνολικά 46.876 δικηγόροι σε προσέλθουν για να ψηφίσουν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ενώ στους τρεις μεγαλύτερους Δικηγορικούς Συλλόγους, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά οι εκλογές θα συνεχιστούν και την επόμενη ημέρα, δηλ. την 1η Δεκεμβρίου.

Επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν αναδείξουν νέα διοίκηση από τον πρώτο γύρο.

Στην Αθήνα, εκτός εκλογικής αναμέτρησης θα είναι ο νυν πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Ως υποψήφιοι πρόεδροι στην εκλογική «κούρσα» του ΔΣΑ συμμετέχουν:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗTPIOY

3. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ

7. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8. ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που είτε κατέρχονται μεμονωμένα είτε με συνδυασμούς , όπως επίσης και συναδέλφους τους που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία χωρίς υποψήφιο πρόεδρο .