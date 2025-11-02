Νεκρός βρέθηκε στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Θύμα μαφιόζικης εκτέλεσης έπεσε σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα, ο 40χρονος Γιάννης Λάλας, γνωστός ως μέλος της εγχώριας μαφίας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για την δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, ωστόσο είχε απαλλαχθεί στο δικαστήριο.

Την Αστυνομία κάλεσε, το βράδυ του Σαββάτου (1/11), μία γυναίκα που βρισκόταν μαζί του στο ξενοδοχείο, η οποία ανέφερε μάλιστα ποιος ήταν το θύμα.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της Greek Mafia για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στη θωρακισμένη Mercedes του.

Σε απόσταση από το ξενοδοχείο εντοπίστηκε από την Αστυνομία και ένα καμένο όχημα, που εικάζουν οι Αρχές ότι είναι το αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών, που ενδεχομένως στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως το δολοφονικό χτύπημα έγινε με όπλο τύπου καλάσνικοφ.

Η αθώωση για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ

Σημειώνεται πως, το θύμα είχε κριθεί αθώο, τον Ιούλιο του 2024, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ λόγω αμφιβολιών, ενώ είχε συλληφθεί μαζί με τον αδερφό του, τον Απρίλιο του 2023.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών, ενώ είχε αποδώσει το κίνητρο στις αποκαλύψεις που είχε προαναγγείλει για το οργανωμένο έγκλημα ο δημοσιογράφος. Τα δύο αδέλφια κατηγορούνταν για την «εκτέλεση» του συμβολαίου θανάτου.

