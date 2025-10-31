Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός γιος (55 ετών) έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι.

Απρόσμενη τροπή παίρνει ο θάνατος μητέρας και γιου στη φωτιά στο Ηράκλειο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ο δεύτερος νεκρός βρέθηκε με νάιλον σακούλα στο κεφάλι. Στο μεταξύ, ο δεύτερος γιος του θύματος τραυματίστηκε πηδώντας από ύψος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά και στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν τους δύο νεκρούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ιστοσελίδα neakriti, πρόκειται για μία γυναίκα περίπου 85 ετών και τον γιο της, 55 ετών. Αμφότεροι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα. Ο γιος της εντοπίστηκε νεκρός σε νοσοκομειακό κρεβάτι- είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Ο περίπου 55 ετών άνδρας φέρεται να είχε μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.

Πήδηξε από ύψος ο άλλος γιος

Ο άλλος γιος του θύματος, περίπου 65 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνδρας φέρεται να πήδηξε από ύψος, αλλά οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες.

Η ΕΡΤ αναφέρει ότι αφού απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες, ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα και πήδηξε στο κενό. Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η φωτιά να μην προκλήθηκε από ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης.

Η ιστοσελίδα neakriti αναφέρει ότι στην προσπάθειά του να διαφύγει από τις φλόγες, ο άνδρας πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα και προσγειώθηκε σε πέργκολα.

Μία γειτόνισσα ειδοποίησε την Πυροσβεστική, όταν είδε φλόγες και καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα της διπλοκατοικίας. Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των Πυροσβεστών.

Εικόνες από το σημείο της φωτιάς στο Ηράκλειο

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ