Πυροσβέστες εντόπισαν τους νεκρούς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς στο Ηράκλειο.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Μασταμπά, πυροσβέστες εντόπισαν δύο ανθρώπους νεκρούς.

Πρόκειται για δύο ηλικιωμένους που αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, που ξέσπασε λίγο μετά τις 20:30, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

