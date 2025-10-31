Η Ολομέλεια του ΣτΕ με αποφάσεις της έκρινε ότι «η παράλειψη πρόβλεψης στο προσοντολόγιο ειδικής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, μεταξύ της κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης αυτών στο Δημόσιο, παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος».

Κέρδισαν τη δικαστική τους μάχη οι εκπαιδευτικοί εικαστικών μαθημάτων καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική από το ΣτΕ η παράλειψή τους από το προσοντολόγιο, που τους στερούσε την πρόσβαση στο δημόσιο τομέα.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με αποφάσεις της έκρινε ότι «η παράλειψη πρόβλεψης στο προσοντολόγιο (π.δ. 85/2022) ειδικής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, μεταξύ της κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης αυτών στο Δημόσιο, παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι «ο νομοθέτης υποχρεούται, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διακρίνει τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίσθηκαν ρητώς ως «ανώτερες» και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Περαιτέρω, συνεκτιμήθηκε από τους δικαστές η συνταγματική αποστολή του κράτους για ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης.

Τελικά κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις του π.δ. 85/2022, με τις οποίες εντάχθηκαν στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης, παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι η εξομοίωση των τίτλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους τίτλους που χορηγούν φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραβιάζει την συνταγματική κατοχύρωση της εκπαίδευσης ανώτερης βαθμίδας».