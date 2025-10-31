Η νέα εβδομάδα φέρνει οργανωμένες βροχές και καταιγίδες, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σήμερα αναμένονται αρκετές συννεφιές για πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ναι μεν η χώρα καλύπτεται από ένα πεδίο υψηλών πιέσεων, ταυτόχρονα όμως ένα βαρομετρικό χαμηλό στα ανοιχτά τμήματα του Ιονίου Πελάγους, προσπαθεί να κινηθεί πιο ανατολικά και θα μεταφέρει υγρασία στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να έχουμε νεφελώδη ουράνιο θόλο.

Οι βροχές δεν θα προβληματίζουν και θα εστιάζονται στα πιο δυτικά και νότια θαλάσσια -παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας.

Ίσως την επόμενη εβδομάδα να δούμε περισσότερο οργανωμένο φθινοπωρινό καιρό, με περισσότερες βροχές και τον υδράργυρο να τραβάει σιγά σιγά την κατηφόρα.

Σήμερα, τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου και από αύριο εισερχόμαστε στον πιο βροχοφόρο μήνα για τη χώρα μας. Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας που στατιστικά δίνει πολλές και έντονες βροχοπτώσεις. Φαίνεται οτι έρχονται κακοκαιρίες τις επόμενες ημέρες παρόλα αυτά ελπίζουμε να μην δημιουργήσουν προβλήματα.

Στα δυτικά και νότια θαλάσσια τμήματα και στα ηπειρωτικά θα έχουμε σήμερα κάποιες βροχοπτώσεις οι οποίες θα διατηρηθούν και το Σάββατο και την Κυριακή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές κυρίως σε περιοχές που βρέχονται από τη θάλασσα του Σαρωνικού, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Νωρίς το πρωί αλλά και αργά τη νύχτα είναι πιθανό να συναντήσουμε ομίχλη. Ο υδράργυρος έως και 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα κυριαρχήσει συννεφιά χωρίς βροχοπτώσεις Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και ο υδράργυρος έως και 22 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, μέσα στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, όπως επίσης και προς την Κρήτη θα συναντήσουμε κάποιες βροχοπτώσεις, οι οποίες όμως δεν θα προβληματίζουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο ήλιος θα εναλάσσεται με τα σύννεφα, με τα διαστήματα ηλιοφάνειας να είναι μεγαλύτερα.

Την Κυριακή, θα μετατοπιστεί λίγο πιο εσωτερικά στη θάλασσα του Ιονίου με βροχές προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν μέσα στοι Αιγαίο.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιο καιρό και λίγες βροχές και ίσως από Τρίτη και Τετάρτη και στη συνέχεια, ίσως δούμε πιο οργανωμένες βροχές στη κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα θα πέσει η θερμοκρασία.

Ο Νοέμβριος θέλει προσοχή γιατι είναι ένας μήνας που τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα.

Οι προγνώσεις θέλουν περισσότερες βροχές σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.