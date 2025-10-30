Ποια όμορφα ονόματα γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου είναι της Αγίας Απολλωνίας της παρθένου, του Αγίου Αστερίου μάρτυρος, των Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών, του Αποστόλου Κλεόπα, του Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος, του Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών και του Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου.

Γιορτάζουν δηλαδή οι:

Απολλωνία

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή

Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος

Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία

Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία

Μαρκιανός, Μαρκίνος

Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

Παράλληλα σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

Ανατολή ήλιου: 06:48 - Δύση ήλιου: 17:28

Σελήνη 8.1 ημερών