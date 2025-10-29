Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με συννεφιά θα ξημερώσει η Πέμπτη στην Ελλάδα, αλλά, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου δεν θα έχουμε φαινόμενα. Ειδικότερα, μέχρι αργά το μεσημέρι θα έχουν καλυφθεί με σύννεφα τα ηπειρωτικά της χώρας αλλά δεν θα έχουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 22 στα κεντρικά, από 17 έως και 20 στα βόρεια και στους 23 στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 και στα ανατολικά νησιωτικά από 18 έως και 24.

Την Παρασκευή και από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχές στο νότιο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο. Προς το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στις ίδιες περιοχές, ενώ τα ξημερώματα θα έχουμε στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο ίσως έχουμε και δυνατές καταιγίδες. Το Σάββατο και μέχρι το μεσημέρι αναμένονται βροχές σε Αττική και Βοιωτία. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι καλός και μέχρι το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από 4/11 έως και 9/11 αναμένονται περισσότερες βροχές σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=ac2P_m0W-4g}