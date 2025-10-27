Σε πτέρυγα του Κορυδαλλού όπου κρατούνται και μέλη της τουρκικής και της αλβανικής μαφίας.

Ένα πιστόλι βρέθηκε θαμμένο σε προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού, προκαλώντας «συναγερμό».

Πρόκειται για Beretta 9mm. Το πιστόλι εντοπίστηκε θαμμένο στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, όπου μεταξύ άλλων κρατούνται και μέλη της τουρκικής και της αλβανικής μαφίας, σύμφωνα με το Mega.

Το εύρημα προκαλεί σημαντικά ερωτήματα, τόσο για το πώς μπήκε το όπλο στις φυλακές Κορυδαλλού, όσο και αν σχεδιαζόταν κάποια αιματηρή ενέργεια εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

