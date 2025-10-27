Παραδόθηκε ο ο 23χρονος δολοφόνος στην Κρήτη.

Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού που έγινε σε γλέντι στα Χανιά αργά το απόγευμα της Κυριακής 26/10. Θύμα είναι ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος είναι μακρινός συγγενής του κατηγορούμενου, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Από νωρίς το πρωί υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν τον 23χρονο να σχεδιάζει να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται πως τα στόματα έκλεισαν ερμητικά στην περιοχή μετά τη δολοφονία, ενώ προληπτικά αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο βεντέτας για τη δολοφονία.

Πάντως οι παρευρισκόμενοι εκτιμούν πως δράστης και θύμα είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αφού εξάλλου η γιορτή είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι ενώ φαίνεται πως το περιστατικό έγινε με ασήμαντη αφορμή.

Όσο για το όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιήθηκε ενα 22αρι περίστροφο, συμπέρασμα στο οποίο έχουν οδηγηθεί από κάλυκες που βρέθηκαν ακριβώς στο σημείο του φονικού, σε μικρή απόσταση από την εξέδρα και δίπλα σε μπαρ-σταντ που σερβίρονταν ποτά επί της πλατείας στη μέση του χωριού ενώ τα όργανα έπαιζαν.

Πάντως σύμφωνα με μαρτυρίες, στο γλέντι είχε γίνει ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ο 52χρονος, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή με το προσωνύμιο “Πάσαρης” ενώ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Η επόμενη μέρα

Στο μεταξύ το χωριό σήμερα θυμίζει χύτρα ταχύτητας που βράζει κάτω από μια επιφανειακή ηρεμία καθώς ο τουρισμός συνεχίζεται λόγω της κοντινής απόστασης με το Λαφονήσι και σε συνδυασμό με τον καλοκαιρινό καιρό, τα καφενεία και οι ταβέρνες έχουν γεμίσει από το πρωί.

Μιλώντας στο zarpanews.gr η κα Μίρα και ο κ. Γρηγόρης, κάτοικοι του χωριού που είδαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον άτυχο πατέρα δύο παιδιών, σοκάρουν με τις περιγραφές τους:

«Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωτές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, απο κει από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ηταν τελειωμένα τα πράγματα» αναφέρει ο κ. Γρηγόρης Κοκολάκη.

