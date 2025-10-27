Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 65χρονος εργαζόμενος σε ταράτσα παλαιού πετρόκτιστου κτίσματος, η οποία κατέρρευσε στο χωριό Αξός Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Αξό του δήμου Μυλοποτάμου, όπου ένας 63χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση σε κτίριο όπου εκτελούσε εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, ο άνδρας έκανε εργασίες σε κτίσμα, όταν τμήμα της οροφής υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Ο 63χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και παρά την άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο ήταν ήδη νεκρός.

Για την ανάσυρση της σορού του επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από Γαράζο, Ανώγεια και το Ρεθύμνο, καθώς και η 3η ΕΜΑΚ.