Απολογούνται από το πρωί οι τελευταίοι από συνολικά 37 κατηγορουμένους για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχει απολογηθεί δύο από τους έξι που οδηγήθηκαν σήμερα στο ανακριτικό γραφείο. Ο ένας εξ' αυτών που δηλώνει περιστασιακά απασχολούμενους και εμφάνιζε μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει τις επιδοτήσεις, πήρε ήδη το δρόμο για τη φυλακή, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισθέντων στους 11.

Αντίθετα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο άλλος κατηγορούμενος που απολογήθηκε νωρίτερα ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του:

«Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου χωράφια που ποτέ δεν είχα στη κατοχή μου».

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο λογιστής, στον οποίο αποδίδεται ότι είχε κομβικο ρόλο στην υπόθεση, ενώ ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες, έξω από το ανακριτικό γραφείο και δεν αποκλείεται να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο ο ανακριτής με την ευρωπαία εισαγγελέα προκειμένου να δώσει εκεί την απολογία του.