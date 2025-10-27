Προφυλακιστέος κρίθηκε ο κατηγορούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικης οργάνωσης που λυμαινοταν μεγαλα ποσα απο ευρωπαϊκές επιδοτησεις μεσω του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την απολογία του στον ανακριτή.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια .Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Μέχρι στιγμής εχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση 10 κατηγορούμενοι.