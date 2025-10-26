Σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντως αν και η ίδια είχε ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο, είχε αναλάβει και τη διαχείριση των παράνομων εσόδων.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι τέθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η σύζυγος του 38χρονου φερόμενου αρχηγού στην υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατηγορουμένη που παρουσιάζεται από το κατηγορητήριο να έχει το ρόλο ενός εκ των υπαρχηγών της οργάνωσης, αρνήθηκε ότι γνώριζε τι συνέβαινε, λέγοντας πως έχει χωρίσει από τον σύζυγό της στον οποίο έριξε την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών και τις τραπεζικές συναλλαγές.

Επικαλούμενη το διαζύγιο τους το οποίο, κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν εικονικό, η κατηγορουμένη εμφανίστηκε ως θύμα του 38χρονου ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη της.

«Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο .Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα.

Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου», φέρεται να είπε στην απολογία της. .

«Ενδεικτικό του βαθμού συμμετοχής της είναι το γεγονός ότι προέβη σε εικονική λύση του γάμου της με τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της , φοβούμενη πιθανό έλεγχο και επακόλουθη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τόσο των δικών της όσο και του συζύγου της», αναφέρει το σε βάρος της κατηγορητήριο στο οποίο επίσης σημειώνεται: «Οι τραπεζικοί της λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση συναλλαγών που ενδεικνύουν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στο όνομά της συνδέονται με υποβολές ή επεξεργασίες Ε.Α.Ε. μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Η συμμετοχή της είχε διττό χαρακτήρα, καθώς αφενός μεν παρείχε κάλυψη στην δραστηριότητα του αρχηγού μέσω της χρήσης δικών της μέσων, και συγκεκριμένα της ατομικής της επιχείρησης, αφού, όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια αναλυτικά, πλήθος Ε.Α.Ε. των ετών 2024 και 2025 μελών της οργάνωσης έχουν υποβληθεί ή επεξεργαστεί από διευθύνσεις IP με κάτοχο την ίδια και με διεύθυνση την έδρα της επιχείρησής της, αφετέρου συνέδραμε ενεργά στη διακίνηση και νομιμοποίηση των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων».

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, στο ανακριτικό γραφείο μπήκε για να απολογηθεί ο 38χρονος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης.