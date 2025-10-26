Σε λίγη ώρα αναμένεται να απολογηθούν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ένας από τους φερόμενους ως υπαρχηγούς της οργάνωσης που λυμαινόταν τα κονδύλια από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους 9.

Πρόκειται για 38χρονο υπάλληλο σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη ο οποίος μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος. Φέρεται ότι λόγω της θέσης του σε δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, είχε κεντρικό ρόλο στο επιχειρησιακό σκέλος της οργάνωσης.

«Χρησιμοποιώντας την πρόσβασή του σταπληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επεξεργαζόταν και υπέβαλλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για λογαριασμό μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων.

Οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές πραγματοποιούνταν από διευθύνσεις IP που ανήκουν στον ίδιο και στη μητέρα του, γεγονός που καταδεικνύει τον ενεργό και διαμεσολαβητικό του ρόλο.

Επιπλέον, είσπραττε και διακινούσε χρηματικά ποσά προς και από μέλη της οργάνωσης, ενώ μετέφερε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς λοιπών μελών, τα οποία τελικώς κατέληγαν σε λογαριασμούς του αρχηγού, λειτουργώντας ουσιαστικά ως διαχειριστής των παράνομων ροών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σε βάρος του κατηγορητήριο.

Απολογούμενος ο 38χρονος αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Ο πατέρας του, ο οποίος, επίσης, κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Για αυτό αναμένεται να απολογηθεί τελικά αύριο.