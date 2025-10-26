Τον πυροβόλισαν την ώρα που χόρευε στην πίστα.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στην Κίσσαμο, στη γιορτή καστάνου στο Έλος Χανίων.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο zarpanews, ότι έπεσαν πυροβολισμοί την ώρα που το γλέντι βρισκόταν σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα ένας άνδρας 50 ετών που χόρευε πάνω στην πίστα, να βρεθεί αιμόφυρτος στο έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και αμέσως ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddsgivxl81wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο δράστης αμέσως μετά το συμβάν διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από τις Αστυνομικές αρχές.