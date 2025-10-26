Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην εθνική οδό Ναυπάκτου–Ιτέας, κοντά στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Νικολάου Δωρίδας.

Σύμφωνα με το nafpaktianews, δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκαν μετωπικά με ένα αγροτικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.).

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο ένας από τους αναβάτες έχασε τη ζωή του, ηλικίας 25 ετών, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, καθώς έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Ναύπακτο — δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες — και αστυνομικοί του Τμήματος Ευπαλίου.