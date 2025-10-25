Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι για τη μαθητική παρέλαση.

Πλησιάζει η 28η Οκτωβρίου 2025 και όλα είναι έτοιμα για τη μαθητική παρέλαση.

Και λόγω της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου, την προσεχή Τρίτη τίθενται σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος των παρελάσεων και των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στον Δήμο Αθηναίων για την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου από ώρα 09.00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

[Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00΄ μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.