Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Το ποσό των 17 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το Eurojackpot, με την κατάθεση των δελτίων να είναι μέχρι τις 19:00.

Η συμμετοχή στις κληρώσεις που θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός EXTRA δεν απαιτεί επιπλέον κόστος, το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι ίδιο με κάθε κλήρωση του EUROJACKPOT και είναι ίσο με το κόστος μίας στήλης (2,5€). Η ενεργοποίηση του μηχανισμού EXTRA θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και θα ανακοινώνεται πριν από την κλήρωση.

Οι κληρώσεις EUROJACKPOT EXTRA αφορούν αποκλειστικά την Ελλάδα;

Ναι, οι κληρώσεις EUROJACKPOT EXTRA αφορούν αποκλειστικά την Ελλάδα και τα δελτία που έχουν κατατεθεί μέσω του ΟΠΑΠ.