Η 4η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα μεταδοθεί ζωντανά στις 19:00 από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Φέτος το Λαϊκό Λαχείο γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου με τη 4η Ειδική Κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 το απόγευμα.

Το μεγάλο έπαθλο είναι 150.000 ευρώ στον τυχερό λαχνό και 10 ευρώ στον νικητήριο λήγοντα. Ο λαχνός της 4ης Ειδικής Κλήρωσης διατίθεται στη μισή τιμή από έναν λαχνό Λαϊκού Λαχείου τακτικής κλήρωσης, δηλαδή 5 ευρώ η πεντάδα/ 1 ευρώ το τεμάχιο ενώ οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από 5.000 ευρώ.

Επίσης, 119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως εξής:

- Οι πρώτοι 10 κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας

- Οι υπόλοιποι 109 κερδίζουν από 100 ευρώ ο καθένας

Όλοι οι αριθμοί που έχουν ίδιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του κληρωθέντα τυχερού λαχνού κερδίζουν από 10 ευρώ. Επιπλέον θα είναι διαθέσιμη και η νέα εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας.