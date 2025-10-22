Τόσο ο αξιωματικός υπηρεσίας όσο και ο σκοπός των κρατητηρίων στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, κατηγορούνται ότι με γροθιές αλλά και με τα υπηρεσιακά τους γκλοπς κακοποίησαν τον Χρήστο Χρονόπουλο.

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για άλλη μία φορά οι δύο αστυνομικοί που δικάστηκαν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας για τον άγριο ξυλοδαρμό τουΧρήστου Χρονόπουλου, μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας όπου είχε προσαχθεί, πριν από 18 χρόνια. Μία απόφαση όμως που δεν ήταν εκεί για να ακούσει ο Χρήστος Χρονόπουλος καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, το 2023.

Ούτε ίχνος αμφιβολίας δεν υπήρξε στους τακτικούς δικαστές, τους ενόρκους αλλά και τον εισαγγελέα της έδρας πως οι δύο αστυνομικοί βασάνισαν τον Χρήστο Χρονόπουλο, όση ώρα παρέμεινε στο Αστυνομικό Τμήμα μέχρι να τον παραλάβει σε κωματώδη κατάσταση το ΕΚΑΒ.

Για το λόγο αυτό άλλωστε στην υπόθεση αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το άρθρο 137ΠΚ για βασανιστήρια κρατουμένου από αστυνομικούς.

Ο Χρήστος Χρονόπουλος προσπάθησε να αποφύγει τις γροθιές και τα γκλοπς των αστυνομικών

Τόσο ο αξιωματικός υπηρεσίας όσο και ο σκοπός των κρατητηρίων στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, κατηγορούνται ότι με γροθιές αλλά και με τα υπηρεσιακά τους γκλοπς κακοποίησαν τον Χρήστο Χρονόπουλο, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις, υποσκληρίδιο αιμάτωμα και συνοδό οίδημα εγκεφάλου.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν, περιέγραψαν στο δικαστήριο την εικόνα ενός πολυτραυματία, ενώ εντύπωση τους έκανε πως όλες οι κακώσεις ήταν από τη μία πλευρά του σώματός του. Όπως εξήγησαν, ο Χρήστος Χρονόπουλος είχε στρίψει το σώμα του προκειμένου να αποφύγει τα χτυπήματα που δεχόταν, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τον ξυλοδαρμό και δικογραφία σε βάρος του θύματος!

Σα να μην έφτανε πάντως η άγρια κακοποίηση που δέχτηκε ο Χρήστος Χρονόπουλος και την επόμενη ημέρα που ήταν στο χειρουργείο, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση! Κι όλα αυτά, όπως τόνισε ο κ. Ζαγοραίος, «ενώ γνώριζαν ότι ο παθών ήταν ακαταλόγιστος και μάλιστα αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου στο νοσοκομείο για να συλληφθεί αν και ήταν σε γνώση τους η πολύ κακή κατάσταση της υγείας του. Όλη δηλαδή η συμπεριφορά και οι μεταγενέστερες του επεισοδίου κινήσεις των κατηγορουμένων αλλά και του Τμήματός τους εν γένει, αφού αναμείχθηκε σε αυτή την αντιδεοντολογική το λιγότερο συμπεριφορά και ο Διοικητής του Τμήματος, μαρτυρεί ενοχή».

Ο Χρήστος Χρονόπουλος ο οποίος έπασχε από διπολική διαταραχή, μανιοκατάθλιψη και συναισθηματική ψύχωση αλλά ήταν απόλυτα λειτουργικός, μετά τον ξυλοδαρμό του, σταμάτησε πια να είναι αυτοεξυπηρετούμενος κι έμεινε καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορηθεί από την πρώτη στιγμή τα ψυχολογικά προβλήματα του Χρήστου Χρονόπουλου. Τους ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης της διπλανής καφετέριας, πριν την προσαγωγή του, επειδή ενοχλούσε τους θαμώνες και τους διερχόμενους οδηγούς.

Όταν μάλιστα του ζήτησαν δύο φορές τα στοιχεία της ταυτότητάς του, έμοιαζε να μην τους καταλαβαίνει, ενώ όταν του είπαν να τους ακολουθήσει στο Τμήμα, εκείνος άρχισε να κλαίει και να τους βρίζει.

Φτάνοντας στο ΑΤ, ο Χρήστος Χρονόπουλος κατέβηκε από το περιπολικό, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αστυνομικού που εκτελούσε χρέη φύλακα , σε καλή κατάσταση χωρίς να δείχνει σημάδια κακοποίησης, περπατώντας κανονικά.

Η ψευδής ενημέρωση του ΕΚΑΒ

Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει , λέγοντας ψευδώς πως είχε χάσει τις αισθήσεις του λόγω κατανάλωσης αλκοόλ ή ουσιών και χωρίς να αναφέρουν την πραγματική αιτία της απώλειας των αισθήσεων του.

«Η ψευδής αναφορά περί της πραγματικής αιτίας της ημιθανούς κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει λόγω των πληγμάτων που δέχτηκε ο παθών , οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασής του αφού αφενός μεταφέρθηκε σε μακρινό νοσοκομείο και όχι στο πλησιέστερο (Ευαγγελισμός), το οποίο δε δεχόταν αλκοολικούς ή χρήστες ουσιών, ενώ ακόμα κι όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που χειρουργήθηκε τελικά η κατάλληλη αντιμετώπισή του καθυστέρησε λόγω της μη ορθής αναφοράς ως προς την κατάστασή του», τόνισε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας.

Οι καταδίκες και η αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

Πρωτοδίκως οι δύο αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε 8ετή κάθειρξη με αναστολή, ενώ σε δεύτερο βαθμό, τους επιβλήθηκε κατά πλειοψηφία από το δικαστήριο, ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή.

Ακολούθησε όμως αναίρεση από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, μετά από αίτημα ενός εκ των κατηγορουμένων και η δίκη επαναλήφθηκε.

«Φοβάμαι ότι αν μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αναζήτησης των υπαιτίων αυτής της τραγικής κατάληξης ενός ανθρώπου που ήδη έχει πεθάνει , δεν βρεθούν οι υπαίτιοι, τότε στον τάφο του δε θα κείτεται μόνο το σώμα του αλλά και η ευθύνη η ίδια»,είπε κλείνοντας την καταδικαστική πρότασή του ο εισαγγελέας της έδρας…..

Σε δήλωσή του ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Θεόδωρος Μαντάς θεωρεί ότι η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί ηθική δικαίωση του Χρήστου Χρονόπουλου, έστω και μετά το θάνατό του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:."Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, έπεσε επιτέλους η αυλαία στην υπόθεση του βασανισμού του Χρήστου Χρονόπουλου στις 23 Μαΐου 2007 στο Α.Τ. Καλλιθέας.

Με την ομόφωνη απόφασή του το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τελεσίδικα τους αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο Α.Τ. Καλλιθέας εκείνο το μοιραίο βράδυ.Δυστυχώς ο ίδιος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή προκειμένου να δικαιωθεί ηθικά με την έκβαση αυτή. Απέδρασε στον ουρανό λίγο πριν η ποινική διαδικασία ολοκληρωθεί και έλθει επιτέλους η δικαίωση για την οποία είχε τόσο πολύ αγωνιστεί.