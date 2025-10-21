Προσοχή το βράδυ της Τρίτης από την κακοκαιρία.

Δεκάδες κεραυνοί και έντονες καταιγίδες το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού. Ήδη βρέχει στον Πειραιά, αλλά και οριακά στην Σαλαμίνα.

Βροχές τα επόμενα 24ωρα, πού χρειάζεται προσοχή

Έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται βροχές από την Κέρκυρα έως τη Ζάκυνθο, στην Ήπειρο και στα Δωδεκάνησα.

Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου τις πρωινές- προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος στη δυτική Ελλάδα- Επτάνησα, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο- όπου αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές.

Ασθενείς βροχές ίσως εκδηλωθούν στη Λέσβο, τη Χίο και στον Θερμαϊκό, ενώ η Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα.

Το πρωί της Πέμπτης αναμένονται μάλλον έντονα καιρικά φαινόμενα στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο έως πριν το μεσημέρι. «Μέχρι το απόγευμα η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος θέλουν προσοχή για κατά πάσα έντονα φαινόμενα κατά τόπους», προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές στα δυτικά, στα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Έως το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν παντού, αλλά θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες, με ριπές 7-8 μποφόρ.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά καλός και την Κυριακή αναμένονται βροχές στα βορειοδυτικά, ενώ θα πνέουν ενισχυμένοι νοτιάδες σε αρκετές περιοχές.

