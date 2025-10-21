Νέο τζάκποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Τον πίνακα κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ.

Στην 42η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 23088, σειρά η 7η και στοιχείο το Β, αλλά ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί έτσι έχουμε νέο τζάκποτ.

Τα κέρδη της 42ης κλήρωσης διαμορφώνονται ως εξής: ο αριθμός 23088 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 6η, 7η και 8η, και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 ευρώ κερδίζει ο 62985. Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 15028, 17812, 33780, 38958, 45845, 50062, 53211, 70132 και 78901.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.