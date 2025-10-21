Γέννησε με τη βοήθεια των δικών της ανθρώπων στο αυτοκίνητο.

Ένα συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Χαλκίδα, όταν μια έγκυος γυναίκα δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο και γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο που τη μετέφερε.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο τοκετού, κατευθυνόταν εσπευσμένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όταν οι πόνοι έγιναν αβάσταχτοι και η γέννα ξεκίνησε καθ οδόν πριν προλάβουν να φτάσουν στην είσοδο του νοσοκομείου.

Η τολμηρή μητέρα, που έφερε στον κόσμο το 6ο παιδί της - ένα υγιέστατο αγοράκι - γέννησε με τη βοήθεια των δικών της ανθρώπων στο αυτοκίνητο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο έσπευσε στο σημείο συγκεκριμένα μια μαία ένας γιατρός και παρέλαβε τόσο το βρέφος όσο και τη μαμά του, και τις μετέφεραν στη Μαιευτική Κλινική για τις απαραίτητες εξετάσεις και φροντίδα.

Τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο αγοράκι είναι καλά στην υγεία τους. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα των υγειονομικών υπηρεσιών, αλλά και τη δύναμη της μητρότητας, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.