Η 26χρονη φαίνεται στο βίντεο να δέχεται χτυπήματα από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι και αυτός αστυνομικός.

Ένα βίντεο «ντοκουμέντο» που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από 26χρονη αστυνομικό, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η γυναίκα καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, είναι επίσης αστυνομικός.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού, διακρίνεται η 26χρονη να δέχεται χτυπήματα, ενώ οι παρευρισκόμενοι δεν παρεμβαίνουν. Η ίδια δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου περιγράφει τα όσα, όπως υποστηρίζει, βιώνει το τελευταίο διάστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnq20r31w5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η 26χρονη καταγγέλλει ότι ο πρώην σύντροφός της την κακοποιεί συστηματικά και την απειλεί, ακόμη και για τη ζωή της, προκειμένου να επανασυνδεθούν. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο άνδρας αυτός έχει δημοσιεύσει χωρίς τη συγκατάθεσή της βίντεο με προσωπικές τους στιγμές – πράξη που συνιστά εκδικητική πορνογραφία – σε πλατφόρμες όπως το Viber και το Telegram. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, στα διαδικτυακά αυτά δωμάτια συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί.

Η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για την υπόθεση και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του αστυνομικού που καταγγέλλεται. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το υλικό και τις καταγγελίες της γυναίκας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.