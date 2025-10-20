Το προσωπικό της Εξωτερικής Φρούρησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Ναυπλίου εντόπισε στο Νοσοκομείο της πόλης, μεγάλη ποσότητα με ναρκωτικά.

Προορίζονταν για κρατούμενο ο οποίος είχε μεταφερθεί εκεί για εξετάσεις. Αφού τα λάμβανε, στη συνέχεια θα τα έβαζε στις φυλακές.

Σύμφωνα με τα argolika.gr, οι ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες στις τουαλέτες του Νοσοκομείου από όπου θα τις παραλάμβανε.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Δικαστικής Φυλακής Ναυπλίου (η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο Ιωάννη Λύκο και τον γενικό γραμματέα Θεοδόσιο Ρουμελιώτη):

«Μεγάλη επιτυχία του προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Ναυπλίου, η εύρεση και αποτροπή απόπειρας εισαγωγής μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνη, αποσπάσματα κάνναβης, MDMA, δισκία libroxat καθώς επίσης και άλλες ναρκωτικές ουσίες άγνωστης χημικής συστάσεως) που ήταν επιμελώς κρυμμένα σε σημείο της τουαλέτας του Νοσοκομείου Ναυπλίου κατά την διάρκεια μεταγωγής επικίνδυνου κρατουμένου.

Οι ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν, παραδόθηκαν στο Τ.Δ.Δ.Ε. Ναυπλίου».