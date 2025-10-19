Οι διοργανωτές έχουν απευθύνει «Ειρηνικό Κάλεσμα Διαμαρτυρίας», με κεντρικό σύνθημα «Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι Έγκλημα».

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/10) στο Σύνταγμα, για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο «Μνημείο ονομάτων θυμάτων Τεμπών».

​Στη συγκέντρωση συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας».

Κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα οι συγκεντρωμένοι ζητούν να «μείνει ελεύθερη η πλατεία Συντάγματος αλλά και να «ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των συγγενών».

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»

Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, τόνισε ότι «έχουμε σήμερα ένα κάλεσμα, σχετικά με όλο αυτό που συμβεί για το χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Δεν θέλω να πω πολλά παιδιά. Λίγα, συνοπτικά, για να ακούει και να καταλαβαίνει ο κόσμος.

Σήμερα πρέπει εδώ πέρα να γραφτεί και το 58ο θύμα, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Δολοφονήσανε και τη Δημοκρατία. Βέβαια, μαζί με τα 57 παιδιά, το 58 είναι η δολοφονία της Δημοκρατίας.Έχουμε γράψει εδώ πέρα.

Είναι ένας χώρος για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε κόσμια όσο μπορούμε, για τη δολοφονία αυτών των παιδιών. Κρατική δολοφονία, έτσι δεν είναι;».