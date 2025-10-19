Στις 22:00 η νέα κλήρωση του τζόκερ.

Νέα κλήρωση του τζόκερ έχουμε απόψε το οποίο μοιράζει το ποσό των 1 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγο μετά τις 22:00 θα γνωρίζουμε τους αριθμούς που κερδίζουν και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι το υλικό κατασκευής των σφαιριδίων του ΤΖΟΚΕΡ είναι συνθετικό πολυμερές χωρίς πόρους. Το βάρος τους είναι περίπου 4 γραμμάρια και δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο από +/-0,4 γραμμάρια κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η Επιτροπή πριν από κάθε κλήρωση.

Πώς ελέγχονται οι κληρώσεις

{https://www.youtube.com/watch?v=ciQlYfcQLjc&t}