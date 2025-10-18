Τα πιθανά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές.

Στην ανακρίτρια οδηγούνται αύριο, Κυριακή (19/10/25) οι δύο 22χρονοι, που κατηγορούνται για την υπόθεση της Φοινικούντας, προκειμένου να απολογηθούν για τη διπλή δολοφονία, του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του.

Νωρίτερα, σήμερα, κατέθεσε ο φίλος του 33χρονου ανιψιού και εργοδότης του 22χρονου συνεργού, ο οποίος ήταν ο πρώτος που δέχθηκε τηλεφώνημα μετά το στυγερό έγκλημα.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών, που εκτιμούν ότι πίσω από το στυγερό έγκλημα κρύβονται και άλλα πρόσωπα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έχουν καταγράψει το δρομολόγιο των 22χρονων δραστών, από τη στιγμή που φεύγουν από το κάμπινγκ μέχρι και όταν το λευκό σκούτερ, στο οποίο επέβαιναν, φτάνει στην Καλλιθέα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές έχουν συλλέξει στοιχεία από 300 κάμερες, έχοντας βάλει τώρα στο «μικροσκόπιο» τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός, αφότου κατέβηκε από το λευκό σκούτερ όπου επέβαινε μαζί με τον φερόμενο δράστη αμέσως μετά το φονικό.

Πιθανή η εμπλοκή περισσότερων ατόμων

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται ταυτόχρονα στην ύπαρξη και άλλων συνεργών, καθώς παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, εάν τρίτο πρόσωπο έδωσε εντολή για την άγρια δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τις αρχές, επίσης, δεν έχει βρεθεί το φονικό όπλο, την ώρα που εξετάζεται το κίνητρο τόσο του ηθικού αυτουργού όσο και του φυσικού.

Απαντήσεις στα πολλά αναπάντητα ερωτήματα των Αρχών θα δώσει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

