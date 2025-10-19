Το βίντεο προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά.

Χρήστης του TikTok φέρεται να κατέγραψε περιπολικό να κυκλοφορεί στους δρόμους της χώρας, έχοντας ανοιχτό πορτ μπαγκάζ και να μεταφέρει... ψυγείο.

Αν και δεν διευκρινίζεται πού είναι, στα σχόλια έχουν γράψει «Πού αλλού; Καματερό».

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «το περιπολικό δεν είναι ταξί», κάνοντας ευθεία αναφορά στη χυδαία φράση που φέρεται να απάντησαν στην 28χρονη Κυριακή Γρίβα από την Άμεση Δράση λίγο πριν από τη δολοφονία της όταν βγήκε από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων και πήρε τηλέφωνο για να ζητήσει περιπολικό να την συνοδεύσει στο σπίτι της, ενώ είχε ήδη δηλώσει ότι φοβόταν για τη ζωή της.

Όπως είναι αναμενόμενο, το βίντεο προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά. «Και εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε την σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα»...

{https://www.tiktok.com/@angelos___xxxxxl/video/7562286596507143446}