Τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το Ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα.

Η γυναίκα ήταν η χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου. Η Ελένη Παπαδοπούλου ήταν η «αρχόντισσα του Κολωνακίου».

Το «Τούνελ» βρέθηκε στην πολυκατοικία όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Το διαμέρισμα της ηλικιωμένης παραμένει εγκαταλελειμμένο και οι ένοικοι μίλησαν στην κάμερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkw7drbf8nt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ξέραμε μόνο ότι έμενε μόνη της. Είχε έναν γιο που κάποιες φορές της έφερνε πράγματα. Μάθαμε ότι μάλλον κάπνιζε και πως η φωτιά ξεκίνησε από το τσιγάρο της. Οι ζημιές ήταν τεράστιες, ειδικά στο διαμέρισμα της και σε αυτό που είναι ακριβώς κάτω από το δικό της. Από τότε, ούτε ο γιος της εμφανίστηκε ξανά, ούτε το σπίτι αποκαταστάθηκε. Ακόμα και σήμερα, η κάπνα είναι διάχυτη παντού…», αναφέρει χαρακτηριστικά μια ένοικος.

Το παράδοξο και οι μαρτυρίες

Το πιο περίεργο, όμως, είναι κάτι άλλο: εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κανείς δεν βρισκόταν στην πολυκατοικία. «Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη. Δεν τη γνωρίζαμε, δεν έβγαινε ποτέ. Την ιστορία της δεν την ξέραμε, μόνο τον γιο της γνωρίζαμε», τόνισε ένοικος της πολυκατοικίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkxa63nztqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην εκπομπή μίλησε ένας άλλος ένοικος της πολυκατοικίας της. «Την ημέρα της φωτιάς ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τετάρτου ορόφου. Μου είπε ότι κατάλαβε την φωτιά ξαφνικά και πήρε την πυροσβεστική αλλά ποτέ δεν πήγαν για κατάθεση. Η καημένη είχε έναν χώρο που κοιμόταν και έβλεπε τηλεόραση και εκεί βρέθηκε καμένη μαζί με την γάτα της. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το σπίτι. Κατά τη γνώμη μου κοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο και της έπεσε από το χέρι και πήρε φωτιά», λέει ο γείτονας της.

«Γνώριζα πολύ καλά και την ίδια και το σύζυγό της, τον υπουργό. Ήταν και οι δυο ιδιαίτερα συμπαθείς αλλά ιδίως ο υπουργός. Μιλάμε για έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι, τους θυμάμαι από όταν ήμουν μωρό. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν. Οι μοναδικές εντάσεις που υπήρχαν ήταν με το γιο. Ερχόταν σπάνια να δει την μητέρα του γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις. Τους άκουγα όταν ερχόταν που βριζόντουσαν και τσακώνονταν. Για μένα το χειρότερο είναι ότι την είχε την μάνα του κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές φανταστείτε που της παράγγελνε φαγητό μου χτυπούσαν εμένα το κουδούνι γιατί δεν άκουγε, της έπαιρνα το φαγητό, και μου άνοιγε το τζάμι της πόρτας για να το δώσω», αναφέρει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddky6wt0i5rt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Φαίνεται από τα στοιχεία ότι δεν πρόλαβε να εισπνεύσει καπνό. Την στιγμή που κάηκε ήταν ήδη νεκρή, εφόσον ήταν και καπνίστρια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkx09ywqzsx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Άλλος γείτονας, φανερά επιφυλακτικός, δήλωσε: «Α, το ψάχνετε κι εσείς… Γιατί ήρθε πάλι η Αστυνομία στη γειτονιά μας. Δύο φορές. Την τελευταία μάλιστα, από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών», είπε με νόημα και θυμάται ότι είχε καταθέσει αρχικά στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Όμως, στη συνέχεια τον κάλεσαν και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών.

«Με ρώτησαν για τη γυναίκα… Πόσο καλά την ήξερα, αν την έβλεπα τον τελευταίο καιρό… Κοιτάξτε… Έχω οικογένεια, παιδιά. Η γυναίκα έφυγε. Δεν υπάρχει λόγος να πω περισσότερα» ανέφερε χαμηλώνοντας τη φωνή ενώ όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει τελικά για τον θάνατο αυτής της αρχόντισσας του Κολωνακίου, η απάντησή του ήταν: «Δεν νομίζω πως ήταν ατύχημα. Και δεν λέω τίποτα άλλο. Τελειώσαμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkwsdab6vpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γειτόνισσα που μένει στον ίδιο δρόμο, θυμάται τα βράδια που ησυχία δεν υπήρχε. «Τελευταία, άκουγα φωνές… Τρελές φωνές! Κάποιος έβριζε ασταμάτητα. Χοντρά λόγια… βαριές κουβέντες. Και εκείνη… με μια φωνή που έτρεμε, να λέει: Δεν θα το ξανακάνω…», περιέγραψε σοκαρισμένη. Το περιστατικό ήταν τόσο έντονο και η μάρτυρας επικοινώνησε τότε με άλλη γειτόνισσα. «Τι κάνουμε;» τη ρώτησε. Η απάντηση ήταν: «Πού να μπλέξουμε τώρα; Τρελή είσαι;».

«Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν καλέσαμε. Δεν θέλαμε να μπλέξουμε…» παραδέχθηκε σήμερα για το αν πήραν την Αστυνομία, επισημαίνοντας ότι τέτοιοι καβγάδες δεν ήταν μοναδικό περιστατικό καθώς επαναλαμβάνονταν συχνά. «Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ τη γυναίκα δεν την ήξερα προσωπικά. Δεν ήξερα ότι ήταν σύζυγος υπουργού. Αυτό το έμαθα μετά τον θάνατό της. Το μόνο που μου έχει μείνει… ήταν οι έντονοι καβγάδες». Για τον γιο της, οι εντυπώσεις της είναι καλές. «Όσες φορές τον είχα δει, ήταν πάντα ευγενέστατος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkwwoyyjhtt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Άλλος ένοικος είπε χαρακτηριστικά: «Είχαν διαφωνίες, αλλά δεν ξέρω τι είδους. Ίσως οικονομικές… Το σπίτι είναι αξίας, όμως ζητούσε για να το πουλήσει κάτι παράξενα ποσά, γύρω στα δύο εκατομμύρια, για ένα καμένο διαμέρισμα» ενώ εκείνο που του προκαλεί εντύπωση, είναι η σιωπή των Αρχών. «2,5 χρόνια τώρα περιμένω το πόρισμα της Πυροσβεστικής. Το θέλω κι εγώ, για να δικαιωθώ για τις ζημιές που έγιναν στο σπίτι μου απ’ τη φωτιά. Ο γιος της δεν ενδιαφέρεται. Πήγα και στο δικαστήριο μπας και πάρω κάποια αποζημίωση… Μακάρι να βγάλετε άκρη».

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε και η σύζυγος του γείτονα της άτυχης ηλικιωμένης. «Τσακώνονταν συχνά, αλλά αυτό συμβαίνει σε πολλές οικογένειες… Το ανησυχητικό ήταν πως την είχε κλειδωμένη μέσα στο διαμέρισμα. Δεν απευθυνθήκαμε ποτέ σε κάποια υπηρεσία, δεν θέλαμε να μπλεχτούμε. Δεν φανταζόμασταν όμως πως θα είχε αυτήν την κατάληξη η κυρία Ελένη. Ίσως να συνέβη από το τσιγάρο της, όπως ακούστηκε. Γι’ αυτό θέλουμε το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής».