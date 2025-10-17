Η περιοχή αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για το προσεχές τριήμερο.

Το νέο βίντεο του Upstories μας ταξιδεύει στο άγνωστο Γεφύρι του Κόκορη, ένα πέτρινο στολίδι χτισμένο πάνω από τα κρυστάλλινα νερά του Λούσιου ποταμού - συχνά μπερδεμένο με το ομώνυμο γεφύρι των Ζαγοροχωρίων, αλλά εξίσου εντυπωσιακό και γεμάτο ιστορία.

Η ομάδα του UP Stories αναδεικνύει με εντυπωσιακά εναέρια και επίγεια πλάνα τη μαγεία του τοπίου, το φαράγγι του Λούσιου και το επιβλητικό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, σκαρφαλωμένο στα βράχια.

Δίπλα στο γεφύρι, ο φακός καταγράφει και τα ερείπια της Αρχαίας Γόρτυνας, μιας από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Αρκαδίας, γνωστής για το ιερό του Ασκληπιού και τα ρωμαϊκά λουτρά της.

Σε απόσταση μόλις δυόμισι ωρών από την Αθήνα, η περιοχή αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για το προσεχές τριήμερο ή τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, προσφέροντας φύση, ιστορία και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Το βίντεο μας υπόσχεται να σας μεταφέρει σε μια από τις πιο όμορφες και ανεξερεύνητες γωνιές της Πελοποννήσου εκεί όπου η Ελλάδα αποκαλύπτει για ακόμα μια φορά το αυθεντικό της πρόσωπο.

